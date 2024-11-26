Первую городскую елку устанавливают в Краснодаре к Новому году

В Краснодаре начали монтировать первую городскую новогоднюю елку. Об этом сообщили в мэрии краевой столицы.
15-метровую елку устанавливают в сквере им. 80-летия образования Краснодарского края. Предварительно, на это уйдет два дня. 25 ноября соорудили каркас, а 26 ноября планируют добавить ветки и украсить новогоднее дерево игрушками.
Ранее стало известно, что главная городская елка высотой 22 метра традиционно расположится на площади у Театра драмы, 19-метровая ель появится перед зданием краевой администрации, 15-метровых новогодних елок будет семь в разных частях города.