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Первую городскую елку устанавливают в Краснодаре к Новому году

15-метровая елка появится в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре начали монтировать первую городскую новогоднюю елку. Об этом сообщили в мэрии краевой столицы.

15-метровую елку устанавливают в сквере им. 80-летия образования Краснодарского края. Предварительно, на это уйдет два дня. 25 ноября соорудили каркас, а 26 ноября планируют добавить ветки и украсить новогоднее дерево игрушками.

Ранее стало известно, что главная городская елка высотой 22 метра традиционно расположится на площади у Театра драмы, 19-метровая ель появится перед зданием краевой администрации, 15-метровых новогодних елок будет семь в разных частях города.