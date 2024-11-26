В Ростове-на-Дону 26 ноября ожидается мокрый снег с дождем и +2

Во вторник, 26 ноября, на протяжении всего дня ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +1 градус, и возможен небольшой дождь. Днем осадков не ожидается, а столбики термометров покажут +2. Вечером в городе возможен мокрый снег с дождем, который продлится до самой ночи. Порывы ветра достигнут 7−8 метров в секунду.