Волгоградцы стали беззащитнее перед COVID-19

Грипп в регионе пока не выявлен. По результатам лабораторного мониторинга фиксируются вирусы негриппозной этиологии — риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус, метапневмовирус.
При этом за исследуемый период заболеваемость ОРВИ осталась на одном уровне с прошлой неделей. Незначительный прирост количества заболевших отмечается в возрастной группе от 7 до 14 лет — на 4%.
К слову, в области завершается иммунизация против гриппа. Привито уже 1,384 миллиона жителей.