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Волгоградцы стали беззащитнее перед COVID-19

В Волгоградской области за минувшую неделю количество случаев COVID-19, который протекает с похожими с ОРВИ симптомами, увеличилось на 19%. Такие данные, передает V102.RU, выдали в региональном управлении РПН.

Грипп в регионе пока не выявлен. По результатам лабораторного мониторинга фиксируются вирусы негриппозной этиологии — риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус, метапневмовирус.

При этом за исследуемый период заболеваемость ОРВИ осталась на одном уровне с прошлой неделей. Незначительный прирост количества заболевших отмечается в возрастной группе от 7 до 14 лет — на 4%.

К слову, в области завершается иммунизация против гриппа. Привито уже 1,384 миллиона жителей.

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