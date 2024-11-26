«Ты не пройдешь!»: министерство транспорта предупреждает о том, что движение по мостам во Владивостоке могут ограничить

Еще с утра 26 ноября о перекрытии мостов во Владивостоке ходили только слухи. Сейчас же с каждым часом ветер становится все сильнее, на припаркованный транспорт валятся деревья, со зданий срываются крыши, а на проезжую часть падают фонарные столбы, знаки и светофоры. Похоже, ограничения все же будут, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Министерство транспорта Приморского края выпустило срочное предупреждение о возможных ограничениях движения по мостам «Золотой» и «Низководный» для различных категорий транспортных средств в связи с усилением ветра.
При скорости ветра от 20 до 25 м/с движение по мостам будет ограничено для большегрузов и автобусов. Если поднимется от 25 до 30 м/с, то запрет коснется всех грузовых транспортных средств. Ну, а превышение последнего показателя приведет к тому, что мосты полностью перекроют. По ним не смогут передвигаться даже легковушки.
«Комсомольская правда» будет внимательно следить за последними обновлениями по этому вопросу. А также просит своих читателей на автомобилях отнестись ко всем мерам предосторожности с пониманием.
Напомним, что сегодня и завтра ожидается сильное ухудшение погодных условий. Последствия «апокалипсиса» уже вызывают сильное беспокойство у жителей Владивостока. И похоже, что разрушения не прекратятся и их станет еще больше. Ранее «КП» писала, с какими проблемами столкнулась столица Приморья за половину дня.