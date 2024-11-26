«Ты не пройдешь!»: министерство транспорта предупреждает о том, что движение по мостам во Владивостоке могут ограничить

При скорости ветра от 20 до 25 м/с движение по мостам будет ограничено для большегрузов и автобусов. Если поднимется от 25 до 30 м/с, то запрет коснется всех грузовых транспортных средств. Ну, а превышение последнего показателя приведет к тому, что мосты полностью перекроют. По ним не смогут передвигаться даже легковушки.