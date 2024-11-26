Археологи обнаружили поселение каменного века под Новосибирском

По словам учёных, частые изменения уровня воды в реке Тартас приводили к тому, что поселение то затапливалось, то освобождалось от воды, формируя своеобразный «слоёный пирог» из культурных остатков. Находка может быть связана с погребальным комплексом Тартас-1 на противоположном берегу реки, исследования которого ведутся уже двадцать лет.