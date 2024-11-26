Археологи обнаружили поселение каменного века под Новосибирском

Археологическая экспедиция в Венгеровском районе Новосибирской области совершила сенсационную находку: многослойное поселение, следы которого сохранились на террасе реки Тартас в урочище Таи. Уникальность находки заключается в исключительно четкой стратификации культурных слоев, отражающих непрерывное пребывание человека на этом месте на протяжении тысячелетий — с раннего неолита до средневековья, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного педагогического университета.
Академик РАН Вячеслав Молодин и старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Марина Нестерова обнаружили «полосатую» структуру восьмиметровой террасы. Самый нижний слой, по предварительным оценкам, относится к 8−7 тысячелетиям до нашей эры. Выше расположены слои, относящиеся к эпохе ранней бронзы (одиновская культура), к концу III — первой половине II тысячелетия до нашей эры (кротовская культура), и, наконец, средневековье. Каждый слой содержит керамические фрагменты, кости животных, а в слое кротовской культуры — остатки построек.
По словам учёных, частые изменения уровня воды в реке Тартас приводили к тому, что поселение то затапливалось, то освобождалось от воды, формируя своеобразный «слоёный пирог» из культурных остатков. Находка может быть связана с погребальным комплексом Тартас-1 на противоположном берегу реки, исследования которого ведутся уже двадцать лет.
В следующем году планируется провести геофизическую разведку левого берега урочища Таи, что позволит выявить другие потенциальные археологические объекты.