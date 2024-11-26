В Перми из-за случаев ОРВИ закрыли на карантин 16 классов и 2 группы в детсадах

В Пермском крае начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор говорит об еженедельном росте заболевших, но эпидемический порог в регионе пока не превышен. В части детсадов и школ детей отправляют на карантин.
В администрации Перми «Комсомолке» рассказали, что на 25 ноября по причине ОРВИ в городе закрыли на карантин 2 группы в двух дошкольных образовательных учреждениях и 16 классов в восьми общеобразовательных учреждениях. По причине заболеваемости пневмонией закрыт 1 класс в одном общеобразовательном учреждении.
Закрытие классов и групп на карантин производят в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, а так же при выявлении более двух случаев пневмонии в классе.
В Пермском крае с 11 по 17 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ оказалось выше уровня предыдущей неделей на 5,7%, зарегистрировано 14 364 случая ОРВИ и гриппа.
В Пермском крае закрыли на карантин десятки групп в детсадах и классов в школах. Детей отправили по домам из-за роста заболеваемости.