Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми из-за случаев ОРВИ закрыли на карантин 16 классов и 2 группы в детсадах

Роспотребнадзор пока не говорит о превышении эпидемического порога в городе.

Источник: Администрация Перми

В Пермском крае начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор говорит об еженедельном росте заболевших, но эпидемический порог в регионе пока не превышен. В части детсадов и школ детей отправляют на карантин.

В администрации Перми «Комсомолке» рассказали, что на 25 ноября по причине ОРВИ в городе закрыли на карантин 2 группы в двух дошкольных образовательных учреждениях и 16 классов в восьми общеобразовательных учреждениях. По причине заболеваемости пневмонией закрыт 1 класс в одном общеобразовательном учреждении.

Закрытие классов и групп на карантин производят в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, а так же при выявлении более двух случаев пневмонии в классе.

В Пермском крае с 11 по 17 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ оказалось выше уровня предыдущей неделей на 5,7%, зарегистрировано 14 364 случая ОРВИ и гриппа.

В Пермском крае закрыли на карантин десятки групп в детсадах и классов в школах. Детей отправили по домам из-за роста заболеваемости.