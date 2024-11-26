В Новосибирске участились случаи взлома аккаунтов в мессенджерах

Следственное управление СК в Новосибирской области советует заранее обеспечить безопасность своих социальных аккаунтов.
Удаляйте отправленные копии документов, избегайте клика по неизвестным ссылкам и не загружайте сомнительные файлы.
Не добавляйте неизвестных людей в друзья и не отвечайте на их сообщения.
Мошенники используют различные уловки: могут предлагать активировать подаренную премиум-подписку или получать просьбы от знакомых о помощи в спасении родственников. За этими заманчивыми предложениями может последовать ссылка, переход по которой приведет к захвату вашего аккаунта и доступа к личным сообщениям, фотографиям и документам.
Для повышения безопасности аккаунта рекомендуется установление двухэтапной аутентификации.
Перейдите в меню «Настройки» и выберите «Конфиденциальность». Найдите раздел «Двухэтапная аутентификация» (или «Двухшаговая проверка») и активируйте ее. Установите дополнительный пароль для повышения защиты аккаунта. Подтвердите свои действия, нажав кнопку «Готово».