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В Новосибирске участились случаи взлома аккаунтов в мессенджерах

Важно не переходить по незнакомым ссылкам и не загружайте неизвестные файлы.

Источник: filo/Getty Images

Следственное управление СК в Новосибирской области советует заранее обеспечить безопасность своих социальных аккаунтов.

Удаляйте отправленные копии документов, избегайте клика по неизвестным ссылкам и не загружайте сомнительные файлы.

Не добавляйте неизвестных людей в друзья и не отвечайте на их сообщения.

Мошенники используют различные уловки: могут предлагать активировать подаренную премиум-подписку или получать просьбы от знакомых о помощи в спасении родственников. За этими заманчивыми предложениями может последовать ссылка, переход по которой приведет к захвату вашего аккаунта и доступа к личным сообщениям, фотографиям и документам.

Для повышения безопасности аккаунта рекомендуется установление двухэтапной аутентификации.

Перейдите в меню «Настройки» и выберите «Конфиденциальность». Найдите раздел «Двухэтапная аутентификация» (или «Двухшаговая проверка») и активируйте ее. Установите дополнительный пароль для повышения защиты аккаунта. Подтвердите свои действия, нажав кнопку «Готово».

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