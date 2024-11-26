В Новосибирске участились случаи взлома аккаунтов в мессенджерах

Мошенники используют различные уловки: могут предлагать активировать подаренную премиум-подписку или получать просьбы от знакомых о помощи в спасении родственников. За этими заманчивыми предложениями может последовать ссылка, переход по которой приведет к захвату вашего аккаунта и доступа к личным сообщениям, фотографиям и документам.