Найден способ узнать больше об атмосфере газовых планет-гигантов и их спутников

«У ученых-физиков есть базы данных спектральных линий. И результаты, полученные нами, пополнят эти базы данных. С ними любая задача астрофизики или планетологии становится выполнимой. Допустим, вы хотите узнать, что происходит в атмосфере Титана. С помощью межпланетной станции снимается спектр и передается ученым. Ученые сопоставляют полученную информацию с базами данных. Далее путем расчетов мы можем сделать выводы о том, например, какая температура на Титане, как она меняется и так далее», — приводятся слова соавтора исследований, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Ольги Громовой.