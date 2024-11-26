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В Башкирии будут ловить незаконных рубщиков ёлок

Инспекторы минлесхоза Башкирии приступили к рейдам по предполагаемым местам незаконной заготовки хвойных деревьев. Об этом «Башинформу» сообщила пресс-секретарь ведомства Наиля Зарипова.

Источник: Минлесхоз РБ

Перед Новым годом лесные браконьеры активируются, рассчитывая сбыть ёлки на праздничных базарах. Поэтому проверяться будут и места торговли — если продавцы не смогут предоставить документы на рубку, их ждут неприятности.

По информации пресс-службы ведомства, для граждан размер штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей.

Если ёлки рубили с помощью механизмов, например, бензопилы и машин, или рубка совершена в лесопарковом зеленом поясе — граждан ожидает штраф в размере до 5 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч рублей с конфискацией срубленных деревьев, инструментов и техники.

Кроме того, нарушителя обяжут возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба от 5 тысяч рублей — гражданин привлекается к уголовной ответственности с максимальным наказанием до 6 лет лишения свободы.

Оперативно-профилактическая операция «Ель-2024» продлится до 8 января. Сообщить о незаконной рубке можно в минлесхоз по телефону: 8 (347) 218−14−14.

экология