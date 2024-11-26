Мошенники рассылают рекламу в соцсетях с предложением заработать без усилий от имени «Белтелекома», сообщает БелТА со ссылкой на ведущую белорусскую телекоммуникационную компанию.
В «Белтелекоме» отметил, что фейковая информация от имени «Белтелеком» фиксируется в последнее время.
«РУП “Белтелеком” не имеет отношения к ресурсу, предлагающему пассивный заработок», — отметили на предприятии и порекомендовали в случае получения похожих сообщений не передавать свой номер телефона, зафиксировать номер телефона звонившего, чтобы передать его в милицию.
Что касается перехода на указанные в сообщениях мошенников ссылки — игнорировать их, как пропускать мимо и другие действия, которые просят выполнить нечистые на руку люди.
Мы писали, что Нацбанк заявил об изменении с 5 января 2025 года порядка формирования кредитных историй белорусов, чтобы оградить их от мошенников (здесь подробнее), а тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году (подробности здесь).
А еще Минтруда сказало, у кого вырастут доходы в Беларуси в 2025 году: повышение зарплат в два этапа, кто получит вдвое больше, значительный рост надбавок, пенсии без вычетов (здесь подробнее).