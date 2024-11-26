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Первый поезд прибыл на станцию «Горный институт» в Петербурге

В данный момент специалисты тестируют здесь систему связи, а также работу централизованной системы управления.

В Петербурге началась обкатка продолжения «оранжевой» ветки. Поезд запустили на интервале между действующей станцией «Спасская» и готовящейся к открытию станцией «Горный институт».

В пресс-службе петербургского «Метростроя» сообщили, что на новую станцию уже прибыл первый поезд, преодолев более 3,6 километра пути. В данный момент специалисты тестируют здесь систему связи, а также работу централизованной системы управления.

«Идет проверка комплекса стрелочных переводов, сигнальных механизмов, а также систем автоматического ведения поездов и не только», — рассказали в «Метрострое».

Ранее spb.aif.ru писал, что «Горный институт» власти города обещали открыть к концу 2024 года, но по документам обкатка должна проходить вплоть до Нового года.

На станцию уже завезли турникеты и будку дежурного.

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