14 фильмов сняли в Нижегородской области в 2024 году

Среди снятых картин — четыре короткометражных фильма, два документальных фильма, три промо-ролика, один подкаст, а также восемь крупных проектов — художественный фильм «Свинья и мышь», художественный фильм «Маэстро», многосерийный фильм «Злые люди», художественный фильм «Лизонька», многосерийный фильм «Три сестры», художественный фильм «Туда», многосерийный художественный фильм «Княгиня Ольга» и многосерийный фильм «Мы здесь, чтобы вам помочь — 2».