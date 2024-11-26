14 фильмов сняли в Нижегородской области в 2024 году. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве культуры.
Среди снятых картин — четыре короткометражных фильма, два документальных фильма, три промо-ролика, один подкаст, а также восемь крупных проектов — художественный фильм «Свинья и мышь», художественный фильм «Маэстро», многосерийный фильм «Злые люди», художественный фильм «Лизонька», многосерийный фильм «Три сестры», художественный фильм «Туда», многосерийный художественный фильм «Княгиня Ольга» и многосерийный фильм «Мы здесь, чтобы вам помочь — 2».
Съемки продолжаются: сейчас в Нижнем Новгороде работает съемочная группа, работающая над многосерийным художественным фильмом «Компот». Они идут на территории Щелоковского хутора, улице Большой Покровской, в Школе креативных индустрий, Автозаводском парке, на Центральном рынке, Рождественской улице и др. Всего — более 20 площадок.
Также вскоре в городе начнут снимать документальный фильм «Русский Милан»: это будет стрит-блог, рассказывающий о русской зимней моде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде проходят съемки сериала «Камбэк» с Александром Петровым и Алексеем Чадовым (16+). Кадрами со съемочной площадки поделились авторы проекты.