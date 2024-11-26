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Больше половины жителей Самары недовольны своей работой

Каждый третий самарец считает, что работа является самым важным в жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре больше половины жителей, или 56%, недовольны своей работой. Идеальной имеющуюся работу считают 13% горожан, а еще 31% не смогли ответить на вопрос. Опрос на эту тему проводил сервис по поиску работы.

— 36% опрошенных самарцев отметили, что работа занимает самое важное место в их жизни и отнимает больше всего времени, — говорится в результатах опроса.

31% жителей Самары считают, что место работы в жизни человека зависит от ее специфики. Для 18% на первом месте — семья, а еще для 13% важнее всего личное развитие.

занятость