Больше половины жителей Самары недовольны своей работой

В Самаре больше половины жителей, или 56%, недовольны своей работой. Идеальной имеющуюся работу считают 13% горожан, а еще 31% не смогли ответить на вопрос. Опрос на эту тему проводил сервис по поиску работы.
— 36% опрошенных самарцев отметили, что работа занимает самое важное место в их жизни и отнимает больше всего времени, — говорится в результатах опроса.
31% жителей Самары считают, что место работы в жизни человека зависит от ее специфики. Для 18% на первом месте — семья, а еще для 13% важнее всего личное развитие.