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Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

В Казахстане 29 ноября 2024 года временно перестанут работать радио и телевидение. Это связано с планово-профилактическими работами, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Предупреждение опубликовало АО «Казтелерадио». По данным специалистов, такие работы проводят ежеквартально.

«29 ноября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана».

Пресс-служба АО «Казтелерадио».

Казахстанцев заранее поблагодарили понимание и принесли извинения за временные неудобства.