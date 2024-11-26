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Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Во вторник, 26 ноября, в Севастополе проходят антитеррористические учения. Об этом сообщили в городской антитеррористической комиссии.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что на территории Гагаринского района в ходе учений будут отработаны взаимодействие силовых структур и исполнительных органов при реагировании на террористические угрозы, проверена готовность участников антитеррористической группировки региона к пресечению терактов и ликвидации их последствий.

«В районе бухт Казачья и Камышовая установлены временные посты дорожно-патрульной службы, будет осуществляться передвижение специальной и военной техники. Фото и видеосъемка проводимых мероприятий и специальной техники категорически запрещены!» — сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Жителей и гостей Севастополя просят соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей органов власти и экстренных служб, а также пользоваться информацией из официальных источников.

С 17 сентября в Крыму стартовали масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.

29 ноября в поселке Никита в Большой Ялте также пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения, сообщала накануне глава администрации Янина Павленко. Сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации — возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники.

Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.

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