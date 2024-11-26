Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения

Отмечается, что на территории Гагаринского района в ходе учений будут отработаны взаимодействие силовых структур и исполнительных органов при реагировании на террористические угрозы, проверена готовность участников антитеррористической группировки региона к пресечению терактов и ликвидации их последствий.