Посты и военная техника на дорогах: в Севастополе проходят учения

Отмечается, что на территории Гагаринского района в ходе учений будут отработаны взаимодействие силовых структур и исполнительных органов при реагировании на террористические угрозы, проверена готовность участников антитеррористической группировки региона к пресечению терактов и ликвидации их последствий.
«В районе бухт Казачья и Камышовая установлены временные посты дорожно-патрульной службы, будет осуществляться передвижение специальной и военной техники. Фото и видеосъемка проводимых мероприятий и специальной техники категорически запрещены!» — сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
С 17 сентября в Крыму стартовали масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.
29 ноября в поселке Никита в Большой Ялте также пройдут антитеррористические учения, будет проводиться учебная эвакуация населения, сообщала накануне глава администрации Янина Павленко. Сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации — возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники.
Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.