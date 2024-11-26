В октябре Ростов стал лидером в России по доле покупок новостроек в ипотеку. На первичный рынок в донской столице пришлось 43% от выданных ипотечных кредитов. О рынке ипотечного кредитования жилья, борьбе с мошенниками, развитии туризма и многом другом, рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, озвучивая на пресс-конференции результаты работы банка на Юге России за 10 месяцев 2024 года.
ТРЕНД — НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
На Юге России, как и в целом по стране, сейчас рынок недвижимости трансформируется. Так, южные регионы продолжают оставаться востребованными для покупки недвижимости с помощью кредитования, а также при поддержке банка за собственные средства. Весомое влияние на рынок недвижимости оказывает льготная ипотека, переезд людей из соседних и более северных регионов, а также увеличивающийся спрос на коммерческую недвижимость и покупку апартаментов.
На пресс-конференции обсудили результаты работы банка на Юге России за 10 месяцев 2024 года. Фото: Евгений Чистяков.
В ИЖС за 10 месяцев текущего года выдали более 11 тысяч ипотек на 55 миллиардов рублей. И этот тренд растёт. В последние годы объемы строительства многоквартирных домов сокращаются, а ИЖС увеличивается.
— Дачная амнистия, льготная ипотека на покупку и строительство частного дома, программы газификации, возможность вложить материнский капитал в строительство, получение земельных участков многодетными семьями, ковидные ограничения и расширение возможностей удаленной работы стали драйверами роста этого рынка. Весной и в июне был всплеск спроса на ИЖС в Ростовской области, — отметил Анатолий Песенников. — Люди хотят жить в своем доме, но с хорошей инфраструктурой вокруг (школы, детские сады, поликлиники, доставка продуктов, удаленная работа в коворкинге или кафе, магазины и вся сфера услуг в «шаговой» доступности).
В следующие 5−10 лет, считает он, этот тренд продолжит набирать популярность. В этом году 1−2 этажные жилые комплексы пользуются высоким спросом, особенно в пригородах городов и туристических зонах.
В октябре Ростов стал лидером России по доле покупок новостроек в ипотеку в Сбере, отметил Анатолий Песенников, с показателем в 43%. Это на 12% выше среднего показателя в стране. На вторичный рынок пришлось 52%, 4% это рефинансирование и военная ипотека, а также кредиты под залог недвижимости, ещё 1% — ИЖС.
— 80% ипотечных займов мы выдали с различными мерами поддержки. В первую очередь, с семейной ипотекой, ипотекой с господдержкой, ИТ-ипотекой. Суммарно льготное жилищное кредитование в общем объеме показателей банка составило в разные месяцы 2024 года от 50% до 60%. Регионами-лидерами на Юге России оказались Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область. А по удильному весу — Республика Крым, — поделился данными председатель Юго-Западного банка.
Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
САМЫЕ ЧАСТЫЕ СЛОВА МОШЕННИКОВ.
Анатолий Песенников рассказал, что в прошлом году Сбер помог жителям южных и северо-кавказских регионов сохранить от мошенников порядка 150 млн рублей. А с начала этого года сумма уже превысила 440 млн рублей.
— Идут и дальше. С применением генеративного искусственного интеллекта копируют речь. Могут присылать самые разные фото, аудио и видео-дипфейки, -подчеркнул он.
Среди популярных сценариев мошенничества чаще всего встречаются звонки и сообщения о перерасчете пенсии, налоговых долгах, продлении договоров сотовой связи, уведомления о выигрыше крупного приза в акции, а также предложения участвовать в финансовых пирамидах. Жертвами таких схем становятся даже те, кто уже потерял свои средства. Нередко аферисты вынуждают их идти даже на преступления.
Методы социальной инженерии становятся все более профессиональными и целенаправленными. Основными мишенями злоумышленников являются наиболее уязвимые слои населения. Каждый пятый пострадавший — это пенсионер. Но и число подростков, вовлекаемых в мошеннические схемы, увеличилось в 74 раза только за последние три года.
ТУРПОТОК РАСТЕТ.
Сейчас, по данным Юго-Западного банка, туристический поток в регионы Юга России и Северного Кавказа быстро увеличивается. Эта тенденция отмечается на протяжении последних трех лет и растет темпами не менее 20−25% в год.
— Это видно и по пассажиропотоку в аэропортах Северного Кавказа, и по платежам с карт банка, которые проводят туристы. Особо отмечу Крым, Краснодарский край и Ставропольский край, — отметил Анатолий Песенников.
Туризм — это синергетическая отрасль, которая развивает еще 56 подотраслей, отметил эксперт. Один рубль в туризме генерирует еще 5 рублей. По прогнозу специалистов, число поездок по России к 2030 году вырастет до 140 млн, а вклад отрасли в ВВП страны достигнет 5%.
— Спрос на туристические продукты и сервисы в этом году рос. И до конца года этот тренд продолжится. Доступность зарубежных туров все ниже, а качество предложения внутри страны — все выше. В том числе — и благодаря комплексной поддержке отраслевого бизнеса и развитию туристской инфраструктуры в регионах, — рассказал председатель Юго-Западного банка.