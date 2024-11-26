В октябре Ростов стал лидером в России по доле покупок новостроек в ипотеку

На Юге России, как и в целом по стране, сейчас рынок недвижимости трансформируется. Так, южные регионы продолжают оставаться востребованными для покупки недвижимости с помощью кредитования, а также при поддержке банка за собственные средства. Весомое влияние на рынок недвижимости оказывает льготная ипотека, переезд людей из соседних и более северных регионов, а также увеличивающийся спрос на коммерческую недвижимость и покупку апартаментов.