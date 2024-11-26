Дополнительные поезда пустят в Нижний Новгород в новогодние праздники

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стоимость железнодорожных билетов в России резко вырастет с 1 декабря. Для пассажиров билеты подорожают на 11,6% — примерно на 200 — 600 рублей, а перевозка грузов вырастет в цене на 13,8%.