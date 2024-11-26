Дополнительные поезда пустят в Нижний Новгород в новогодние праздники

178 рейсов дополнительных поездов пустят на Горьковской железной дороге в новогодние праздники. Они будут курсировать с 19 декабря по 13 января 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.
Так, 28 дополнительных рейсов введут между Нижним Новгородом и Ижевском, 79 — между Москвой и Казанью, еще 18 — на маршруте «Казань — Пенза — Адлер», 14 — между Кировом и Санкт-Петербургом.
Кроме того, дополнительный поезд отправится из Москвы в Нижний Новгород и обратно 31 декабря.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стоимость железнодорожных билетов в России резко вырастет с 1 декабря. Для пассажиров билеты подорожают на 11,6% — примерно на 200 — 600 рублей, а перевозка грузов вырастет в цене на 13,8%.