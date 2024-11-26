Будем жить без тепла и света: Жители Кишинева и пригородов останутся во вторник, 26 ноября, без электричества — публикуем адреса

Некоторые жители Буюкан и Рышкановки останутся сегодня без электричества.
О запланированных работах сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Каля Ешилор, 30, Пьетрэрией, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией, 19 — с 09:00 до 17:00.
Конституцией, 4, Друмул Таберей, 28−34, 34A, 42−72, 41A, 43−75, 9001, 9999, Дурлешть, 13, Рошиорь, 31v, 37A, 60, В. Лупу, 18a, 48/2, 85, 85A, 87/5, 87/6, 87/8, 91−93, Воевозилор, 1, 1A, 2−8, Вовинцень, 11 — с 09:30 до 17:00.
Рышкановка:
Акад. С. Рэдэуцану, 63, 69, 74, 77, 85, 90, 104, 999, Буковиней, 9999, Язулуй, 9004, О. Врабие, 2, 6−8, 9−11, 12, 12/1, 40, 5183, пер. 1 О. Врабие, 14, 17, 22, 31, 42, 999, пер. 2 О. Врабие, 17, Примар Герман Пынтя, 159, 196, 179 — с 09:15 до 17:00.
Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 09:00 до 17:00.
ком Бачой:
ул. Александр Пушкин, Николае Сулак, Штефан чел Маре — с 09:00 до 17:00 для расчистки и обрезки веток.
Ватра:
ул. Ион Прункул, Петрарией частично — с 09:00 до 17:00 для работ по реконструкции линии электропередачи.
ком. Трушены:
ул. Каля Ешилор, Каля Трушенилор — 09:00 до 17:00.