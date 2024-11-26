Будем жить без тепла и света: Жители Кишинева и пригородов останутся во вторник, 26 ноября, без электричества — публикуем адреса

Акад. С. Рэдэуцану, 63, 69, 74, 77, 85, 90, 104, 999, Буковиней, 9999, Язулуй, 9004, О. Врабие, 2, 6−8, 9−11, 12, 12/1, 40, 5183, пер. 1 О. Врабие, 14, 17, 22, 31, 42, 999, пер. 2 О. Врабие, 17, Примар Герман Пынтя, 159, 196, 179 — с 09:15 до 17:00.