Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые за 16 лет: на уфимской метеостанции зарегистрировали перекрытие абсолютного максимума температуры

25 ноября в Уфе впервые за 16 лет зафиксировали температурный рекорд.
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 25 ноября, в Уфе зафиксировали температурный рекорд. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

На метеостанции «Уфа-Дема» был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил +4,4 градуса. Подобное в последний раз было в 2008 году, тогда синоптики зарегистрировали температуру +3,7°.

Как сообщают метеорологи, вчера в целом по республике температура воздуха повышалась от +1° до +8,5°. Такой высокий показатель зафиксировала метеостанция «Архангельское». В Зауралье было значительно холоднее — до −3,-5 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.