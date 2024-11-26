Впервые за 16 лет: на уфимской метеостанции зарегистрировали перекрытие абсолютного максимума температуры

Вчера днем, 25 ноября, в Уфе зафиксировали температурный рекорд. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
На метеостанции «Уфа-Дема» был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил +4,4 градуса. Подобное в последний раз было в 2008 году, тогда синоптики зарегистрировали температуру +3,7°.
Как сообщают метеорологи, вчера в целом по республике температура воздуха повышалась от +1° до +8,5°. Такой высокий показатель зафиксировала метеостанция «Архангельское». В Зауралье было значительно холоднее — до −3,-5 градусов.
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