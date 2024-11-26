О рекордном урожае автохтонного винограда рассказали донские специалисты

Известно, что чаще всего туристы посещают именно виноградники на правом берегу Дона под городом Константиновском. И это неудивительно, ведь именно здесь, в хуторе Ведерников, уже несколько веков занимаются культурой винограда. Подтверждением служит и тот факт, что первое документальное упоминание о виноградарстве и виноделии в этой местности относится к 1756 (!) году.