О рекордном урожае автохтонного винограда рассказали донские специалисты

Туристический поток на Юге России растет ежегодно. При этом всплеск внутреннего туризма удачно совпал и с расцветом отечественного виноделия. Россияне уже открыли для себя «винные дороги». И, по расчетам экспертов, более 20 миллионов поездок внутри страны до конца текущего года пройдут именно по гастро-маршрутам или хотя бы с визитом на объекты отрасли виноградарства и виноделия.
Россияне уже открыли для себя энотуризм. Фото: «Абрау-Дюрсо».
ТРЕТЬЕ МЕСТО В СТРАНЕ.
К слову, по количеству энотуристов Ростовская область, по итогам первых девяти месяцев текущего года, заняла третье место после Крыма и Кубани и прибавила 5% к аналогичному периоду 2023-го.
Поездки на виноградники популярны в Ростовской области. Виктор ГУСЕЙНОВ.
И, как считают специалисты, энотуризму помогает развиваться, в том числе, и удачное расположение большинства хозяйств, в том числе на Дону. Так, в рамках этих маршрутов путешественники обязательно посещают винодельческие хозяйства, где и учатся разбираться в разных сортах сочной ягоды, и узнают, какой путь проходит виноград.
Известно, что чаще всего туристы посещают именно виноградники на правом берегу Дона под городом Константиновском. И это неудивительно, ведь именно здесь, в хуторе Ведерников, уже несколько веков занимаются культурой винограда. Подтверждением служит и тот факт, что первое документальное упоминание о виноградарстве и виноделии в этой местности относится к 1756 (!) году.
Путешественников восхищает красота донских пейзажей. Фото: «Абрау-Дюрсо».
— Местные считают окрестности хутора Ведерников и Приазовье колыбелью русского виноделия: больше двух тысяч лет назад именно на этих землях греки-колонисты производили вино. Это подтверждают и археологические находки в виде характерных сосудов и орудий труда, — рассказали во время экскурсии сотрудники хозяйства винодельни «Ведерниковъ», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо». — Но и после греков на берегах Дона, сменяя друг друга, жили скифы, сарматы и хазары, которые также продолжали заниматься виноделием.
Только здесь, из 245 гектаров виноградников больше половины составляют автохтонные казачьи сорта. Их удалось сохранить благодаря тому, что в 90-е годы прошлого века был выкуплен полуразрушенный винсовхоз.
Также гости посещают виноградники «Вин Арпачина» в станице Манычской на левом берегу Дона и «Цимлянские вина» в городе Цимлянске, рядом с одноименным водохранилищем.
«УРОЖАЙ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ».
Донские специалисты прекрасно знают, что растить виноград — целое искусство. Качество и количество урожая зависит от огромного количества не всегда предсказуемых переменных.
И этот год для виноградарей Ростовской области оказался непростым: сначала — заморозки в мае, после — посадки пострадали от сильной жары. В итоге, уборочную кампанию было принято начать, в среднем, на две-три недели раньше срока.
Вот и в виноградниках «Ведерниковъ» лето стартовало уже в апреле. Дело в том, что температура воздуха в регионе оказалась существенно выше обычных значений. Но специалисты уверены: сложные погодные условия только закалили виноград и позволили правильно вызреть автохтонным сортам. И, здесь, к примеру, даже собрали рекордный урожай.
В этом сезоне собрали рекордный урожай винограда автохтонных сортов «Сибирьковый» — 84 тонны, «Красностоп золотовский» — более 150 тонн ягод, «Цимлянский черный» — 115 тонн. Фото: «Абрау-Дюрсо».
— Общий объем переработанного винограда превысил тысячу тонн, включая как традиционные донские сорта, так и классические европейские, — рассказали эксперты винодельни в хуторе Ведерников. — Одним из самых значимых событий сезона стало рекордное за всю историю количество винограда сорта «Сибирьковый» — 84 тонны*. Также были собраны такие автохтоны, как знаменитый исконно русский «Красностоп золотовский» — более 150 тонн ягод, и «Цимлянский черный» — его заготовлено свыше 115 тонн.
По словам руководителя винодельческого хозяйства хутора Ведерников Максима Тройчука, раннее созревание винограда вызывало опасения, но, несмотря на это, удалось собрать урожай прекрасного качества, который и станет источником вдохновения для команды.
Так что донских виноделов сложности не страшат, и они добиваются высоких результатов даже в сезоны с неблагоприятной погодой. А уж посмотреть, как у мастеров работа спорится, всегда приятно. Так что виноградари области ждут гостей — туристов из донского края и других регионов, чтобы с гордостью показать и рассказать о деле всей жизни.
НАША СПРАВКА.
Что известно про «Сибирек»*
Как отмечается в трудах ученых Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко, «Сибирьковый» сорт или, как его называют на Нижнем Дону «Сибирек», можно считать донским автохтоном.
Этот виноград по сроку созревания относится к средне-поздним и обладает яркой ароматикой с нотами степных трав. Работать с ним непросто.
— Сорт труден в производстве из-за быстрого кислотопонижения, и уловить момент, когда виноград уже набрал достаточный уровень сахара, но не потерял кислотность, бывает сложно, — отмечают специалисты.
Установлено, что проникновение сортов на донские виноградники, начиная с петровских времен, шло из Бессарабии, Венгрии, Болгарии, а также с Южного берега Крыма.
Всего же, по данным Федерального реестра виноградных насаждений, суммарная площадь в России под виноградники «сибирькового» составляет около 128,5 гектара. А основная часть посадок — это более 110 гектаров — находится в Ростовской области.
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Общий объем урожая винограда ниже.
По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия, Константина Рачаловского, общий объем урожая винограда в этом сезоне вдвое ниже прошлогоднего.
— Цифры достаточно скромные: в целом по региону — 1,5 тысячи гектаров плодоносящего винограда. В этом году собрано около пяти тысяч тонн продукта, тогда как в прошлом — до 10 000 тонн. Сейчас в регионе производят всего около 3,5 миллиона бутылок.