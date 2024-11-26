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В Новороссийске 26 ноября включат звук метронома для проверки системы оповещения

Во вторник, 26 ноября, в Новороссийске проведут плановое техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Яменсков.

«Для предотвращения паники в качестве проверочного сигнала будет использоваться звук метроном», — говорится в сообщении.