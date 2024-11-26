В Новороссийске 26 ноября включат звук метронома для проверки системы оповещения

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Яменсков.
«Для предотвращения паники в качестве проверочного сигнала будет использоваться звук метроном», — говорится в сообщении.
Во вторник, 26 ноября, в Новороссийске проведут плановое техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Яменсков.
«Для предотвращения паники в качестве проверочного сигнала будет использоваться звук метроном», — говорится в сообщении.