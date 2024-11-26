«Успела побыть мамой всего неделю»: из-за страшной болезни сибирячка забыла, что родила сына

«Спит моя булочка. Такой сладкий», — на видео счастливая девушка лежит рядом с сопящим малышом. На тот момент 21-летняя жительница Черемхово Иркутской области Ксения Домброван недавно вернулась из роддома. Но познавать прелести материнства ей предстояло лишь неделю.
После неожиданной болезни, причины которой по сей день неизвестны, сибирячка прикована к инвалидному креслу. Она не в состоянии позаботиться о себе, едва говорит и двигается с большими усилиями. Но самое страшное, что из-за частичной потери памяти она не узнает своего сына Савелия.
— Смотрит на него и думает, что это ее брат. Забыла, что когда-либо рожала, — рассказала корреспонденту КП-Иркутск мама Ксюши Юлия Домброван.
ОСТАНОВКА СЕРДЦА И КОМА.
До случившегося девушка окончила педагогический колледж и устроилась работать в школу учителем начальных классов. Как и мечтала с детства. Вскоре узнала, что в положении, но молодой человек не поддержал. Дал понять — воспитывать ребенка не хочет. Родители успокоили дочь, мол, сами вырастим и поставим на ноги. Беременность, как и роды, протекали хорошо.
Девушка планировала воспитывать мальчика одна. Помогали родители. Фото: личный архив.
Молодой мамочке стало плохо 23 мая 2024 года: температура подскочила до 38 градусов, начались боли внизу живота. На следующее утро она обратилась в женскую консультацию, чтобы сделать УЗИ, но после приема у нее открылось кровотечение. Ксению экстренно направили в операционную, где у нее произошла остановка сердца. Врачи спасли пациентку и перевели в реанимацию. Три дня сибирячка находилась в медикаментозной коме. После чего ее доставили в Иркутскую областную больницу.
— Я попросил невролога разрешить увидеть ее, — вспоминает отец девушки Дмитрий. — Глаза дочери были открыты, она смотрела в одну точку. В один момент Ксюша сфокусировала взгляд на мне. Врач предложил обойти ее с другой стороны и проследить за реакцией. Она повела глазами за мной. Начал рассказывать ей про сына и у нее затрясся подбородок. Появилась эмоция!
НЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬ НА РУКИ СЫНА.
Через неделю, когда угроза жизни миновала, Ксению Домброван перевели из Иркутска в неврологическое отделение Черемхово с официальным диагнозом «острая гипоксическая энцефалопатия». Это тяжелое патологическое состояние мозга, которое возникает из-за недостаточного снабжения нейронов кислородом. Спустя несколько месяцев пациентку отпустили домой.
— Дочь узнает нас, помнит свое имя, разговаривает, но очень тихо. Скорее всего, связки были повреждены при установке трахеостомы (созданное хирургическим путем отверстие в трахее — прим. ред.). Из-за нарушения нейронных связей ей пришлось заново учиться сидеть, сгибать и разгибать конечности. Вновь взять на руки сына она пока не может. Мне пришлось оформить опеку над внуком и полностью посвятить себя заботе о нем и дочке. Муж брал дополнительный отпуск, чтобы заниматься с Ксюшей лечебной физкультурой. Проблемы с памятью также еще сохраняются. Забылись целые навыки. К примеру, умение читать.
Ксении нужна долгая и дорогостоящая реабилитация в специальном центре, расположенном в Подмосковье. Первый курс длительностью почти два месяца обошелся в 2 миллиона 580 тысяч рублей. 1,2 миллиона собрали люди, узнавшие об истории сибирячки в соцсетях, часть затрат на себя взял благотворительный фонд. Остальные расходы оплачивают родители Ксюши.
НУЖНЫ 1,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
— За неделю в центре с ней работали невролог, физический терапевт, эрготерапевт, логопед, психолог. Дочь уже начала самостоятельно чистить зубы, — делится радостью Юлия Домброван. — В настоящее время наша цель — научиться пересаживаться, есть и умываться. Дальше — больше.
Ксении необходимо несколько курсов дорогостоящей реабилитации в Подмосковье. Фото: личный архив.
По прогнозам специалистов, на восстановление только основных навыков могут уйти годы. Впереди у девушки запланирован второй курс занятий в том же центре. Сутки в нем обходятся в 46 тысяч рублей, при этом цены растут. В январе семье понадобится еще 1,5 миллиона рублей. Сибиряки надеются на помощь неравнодушных людей.
— Мы верим, что Ксюша поправится и продолжит сама воспитывать сына!