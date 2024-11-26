«Успела побыть мамой всего неделю»: из-за страшной болезни сибирячка забыла, что родила сына

— Дочь узнает нас, помнит свое имя, разговаривает, но очень тихо. Скорее всего, связки были повреждены при установке трахеостомы (созданное хирургическим путем отверстие в трахее — прим. ред.). Из-за нарушения нейронных связей ей пришлось заново учиться сидеть, сгибать и разгибать конечности. Вновь взять на руки сына она пока не может. Мне пришлось оформить опеку над внуком и полностью посвятить себя заботе о нем и дочке. Муж брал дополнительный отпуск, чтобы заниматься с Ксюшей лечебной физкультурой. Проблемы с памятью также еще сохраняются. Забылись целые навыки. К примеру, умение читать.