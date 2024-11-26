В Москве после реконструкции открыли 13 детских и взрослых поликлиник

По его словам, реконструированные медучреждения, работающие по новому стандарту, расположены в московских районах Ломоносовский, Отрадное, Ивановское, Кузьминки, Крюково, Войковский, Братеево, Солнцево, Савёлки, Коньково, Можайский, Северное Медведково, Выхино-Жулебино.
Современное оборудование расширило диагностические возможности лечебных учреждений. Головные здания поликлиник оснастили рентгеновским денситометром, аппаратами УЗИ, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, эндоскопическим оборудованием, отметил Собянин.
Как написал столичный мэр в своем Telegram-канале, большое внимание было уделено благоустройству территорий. В Новый год ели, высаженные у зданий поликлиник, будут украшены иллюминацией.
Ранее соцопрос ВЦИОМ показал, что 89% горожан знают о программе реконструкции городских поликлиник. 87% посетителей взрослых и 95% посетителей детских поликлиник позитивно оценивают результаты реконструкции. Позитивные изменения отметили 99% врачей, медсестер и других работников поликлиник.