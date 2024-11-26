Глава новосибирского крематория Якушин ответил на критику Михалкова

«На выставке было много журналистов, в том числе известный репортёр Иван Голунов. Почему Никита Сергеевич сделал выводы, опираясь на материалы из деструктивных сообществ, вместо того чтобы обратиться к участникам, для нас остаётся загадкой», — прокомментировал Якушин.