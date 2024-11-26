Глава новосибирского крематория Якушин ответил на критику Михалкова

В Москве завершилась международная выставка «Некрополь World Russia 2024» — крупнейшее в России мероприятие, посвящённое похоронной индустрии. Выставка, организованная при поддержке владельцев Новосибирского крематория, вызвала широкий резонанс, в том числе критику со стороны режиссёра Никиты Михалкова. В своём шоу «Бесогон TV» Михалков осудил концепцию форума, назвав её неуместной в текущей геополитической ситуации.
На критику отреагировал директор компании ООО «Некрополь-Экспо» Борис Якушин, связанной с организаторами выставки. В комментарии журналисту Om1 Новосибирск Роману Софину он отметил, что форум имеет профессиональную направленность и объединяет представителей различных сфер: производителей ритуальных товаров, мемориальщиков, священнослужителей, медиков, флористов, дизайнеров и юристов.
«На выставке было много журналистов, в том числе известный репортёр Иван Голунов. Почему Никита Сергеевич сделал выводы, опираясь на материалы из деструктивных сообществ, вместо того чтобы обратиться к участникам, для нас остаётся загадкой», — прокомментировал Якушин.
Выставка собрала около 4 000 гостей в течение трёх дней. В рамках мероприятия прошло семь форумов, посвящённых актуальным вопросам ритуальной сферы, включая танатопрактику, брендинг похоронных услуг, мемориальную практику и донорство. Также состоялись профессиональные конкурсы, в том числе «Лучший флорист», «Лучший танатопрактик» и «Поминальный обед 2024». Кульминацией события стали показ траурной моды и театрализованное представление «Японская сага».
«Мероприятие прошло успешно и вызвало живой интерес у профессионалов. Мы благодарим участников и посетителей за активное участие», — подчеркнул Якушин.
Напомним, что отец Бориса Якушина, Сергей Якушин, основал Новосибирский крематорий, а также внёс значительный вклад в развитие похоронной отрасли в регионе.