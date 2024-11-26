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В Новосибирске изменили маршрут троллейбуса № 13

Благодаря новым машинам с автономным ходом троллейбус сможет проехать по магистралям без контактной сети.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал на оперативном совещании в мэрии сегодня — 26 ноября — начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев, все троллейбусы маршрута № 13 заменены на новые машины «Горожанин» с автономным ходом.

Тринадцатый троллейбус связывает «Речной вокзал» и «Учительскую». Теперь путь до «Учительской» он сможет проходить по верхнему уровню развязки на площади Будагова. Это позволит миновать пробки на площади.

Возвращаться обратно — от «Учительской» в сторону «Речного вокзала» — транспорт будет прежним маршрутом.

Екатерина СОСНИНА.