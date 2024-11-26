В Новосибирске изменили маршрут троллейбуса № 13

Как рассказал на оперативном совещании в мэрии сегодня — 26 ноября — начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев, все троллейбусы маршрута № 13 заменены на новые машины «Горожанин» с автономным ходом.
Тринадцатый троллейбус связывает «Речной вокзал» и «Учительскую». Теперь путь до «Учительской» он сможет проходить по верхнему уровню развязки на площади Будагова. Это позволит миновать пробки на площади.
Возвращаться обратно — от «Учительской» в сторону «Речного вокзала» — транспорт будет прежним маршрутом.
Екатерина СОСНИНА.