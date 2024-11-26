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В Керчи нашли новый способ развития территорий

Строительство берегоукрепительных конструкций почти завершено.

Источник: Аргументы и факты

В Керчи завершается строительство берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщил глава Минстроя республики Эдуард Щеголев.

В микрорайоне Аршинцево, в Керчи близится к завершению масштабный проект по укреплению береговой линии. Строительство защитных конструкций от оползней практически завершено — выполнено 97% всех работ, отметил политик. На эти цели из бюджета было выделено 1,3 миллиарда рублей.

Кроме защиты берега, новые объекты откроют дополнительные возможности для развития этого района Керчи, заключил министр.