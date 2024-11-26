В Керчи нашли новый способ развития территорий

В микрорайоне Аршинцево, в Керчи близится к завершению масштабный проект по укреплению береговой линии. Строительство защитных конструкций от оползней практически завершено — выполнено 97% всех работ, отметил политик. На эти цели из бюджета было выделено 1,3 миллиарда рублей.