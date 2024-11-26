В Свердловской области благодаря камерам снизилась аварийность

— Работа комплексов постоянно расширяется. Так, за год, количество камер, фиксирующих непристегнутый ремень безопасности, использование телефона в руках, выключенный свет фар, увеличилось на 70%. Фиксация таких правонарушений теперь ведется повсеместно на территории всего региона. В ближайших планах Госавтоинспекции увеличить количество мобильных комплексов, фиксирующих нарушения в момент движения транспорта, такие как скорость, пересечение сплошных линий, движение по обочинам, тротуару и т. п. , а также правил стоянки, парковки транспорта, в целях увеличения пропускной способности магистральных улиц и освободить места парковки для особых социальных групп, таких как инвалиды, — объясняет Евгений Тимшин. — Отдельного внимания заслуживают нерегулируемые пешеходные переходы, количество комплексов на которых в три раза увеличится к концу 2025 года.