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В Свердловской области благодаря камерам снизилась аварийность

В Свердловской области увеличат количество камер фиксирующих нарушения парковки.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области применяется более 450 комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области дорожного движения. Правила, которыми регулируется порядок установки комплексов, определены Министерством транспорта Правительством РФ.

Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области Евгений Тимшин рассказал, что камеры помогли существенно снизить аварийность на трассах региона.

— Работа комплексов постоянно расширяется. Так, за год, количество камер, фиксирующих непристегнутый ремень безопасности, использование телефона в руках, выключенный свет фар, увеличилось на 70%. Фиксация таких правонарушений теперь ведется повсеместно на территории всего региона. В ближайших планах Госавтоинспекции увеличить количество мобильных комплексов, фиксирующих нарушения в момент движения транспорта, такие как скорость, пересечение сплошных линий, движение по обочинам, тротуару и т. п., а также правил стоянки, парковки транспорта, в целях увеличения пропускной способности магистральных улиц и освободить места парковки для особых социальных групп, таких как инвалиды, — объясняет Евгений Тимшин. — Отдельного внимания заслуживают нерегулируемые пешеходные переходы, количество комплексов на которых в три раза увеличится к концу 2025 года.

Безопасность на загородных трассах — также важная задача Госавтоинспекции, так как тяжесть последствий на них выше.

— Нам удалось добиться снижения аварийности по итогам полугодия практически на всех загородных трассах, в том числе благодаря комплексам фото- и видеофиксации, — рассказывает Евгений Тимшин. — Свердловской Госавтоинспекции удалось снизить один из самых главных показателей — число погибших.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что все участники дорожного движения неукоснительно должны соблюдать Правила дорожного движения. Это позволит уберечь жизни и здоровье!

Материал подготовлен при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».