В Свердловской области благодаря камерам снизилась аварийность

В Свердловской области применяется более 450 комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области дорожного движения. Правила, которыми регулируется порядок установки комплексов, определены Министерством транспорта Правительством РФ.
Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области Евгений Тимшин рассказал, что камеры помогли существенно снизить аварийность на трассах региона.
— Работа комплексов постоянно расширяется. Так, за год, количество камер, фиксирующих непристегнутый ремень безопасности, использование телефона в руках, выключенный свет фар, увеличилось на 70%. Фиксация таких правонарушений теперь ведется повсеместно на территории всего региона. В ближайших планах Госавтоинспекции увеличить количество мобильных комплексов, фиксирующих нарушения в момент движения транспорта, такие как скорость, пересечение сплошных линий, движение по обочинам, тротуару
Безопасность на загородных трассах — также важная задача Госавтоинспекции, так как тяжесть последствий на них выше.
— Нам удалось добиться снижения аварийности по итогам полугодия практически на всех загородных трассах, в том числе благодаря комплексам фото- и видеофиксации, — рассказывает Евгений Тимшин. — Свердловской Госавтоинспекции удалось снизить один из самых главных показателей — число погибших.
В Госавтоинспекции напоминают водителям, что все участники дорожного движения неукоснительно должны соблюдать Правила дорожного движения. Это позволит уберечь жизни и здоровье!
Материал подготовлен при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».