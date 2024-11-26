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В Краснодаре перенесли проверку систем оповещения с 27 ноября на 2 декабря

С чем связан перенос даты, неизвестно.

Источник: администрация Краснодара

Проверку систем оповещения в Краснодаре перенесли с 27 ноября на 2 декабря. Это будет второй этап тестирования новых электросирен, установленных в городе. Первый этап проверки новых аппаратов прошел 20 ноября.

С чем связан перенос даты проверки систем оповещения, в мэрии не уточнили.

2 декабря в 11.00 через электросирены передадут сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Жителей города просят сохранять спокойствие.

В Краснодаре установили 105 новых электросирен в разных районах города. Именно их тестирование и проводят в два этапа.