В Краснодаре перенесли проверку систем оповещения с 27 ноября на 2 декабря

Проверку систем оповещения в Краснодаре перенесли с 27 ноября на 2 декабря. Это будет второй этап тестирования новых электросирен, установленных в городе. Первый этап проверки новых аппаратов прошел 20 ноября.
С чем связан перенос даты проверки систем оповещения, в мэрии не уточнили.
2 декабря в 11.00 через электросирены передадут сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Жителей города просят сохранять спокойствие.
В Краснодаре установили 105 новых электросирен в разных районах города. Именно их тестирование и проводят в два этапа.