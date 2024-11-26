Прощание с диктором «Волгоград Арены» Юрием Кушнаревым пройдет 27 ноября

Его голос будут помнить еще долго. С 2018 года он звучал на каждом домашнем матче «Ротора», а недавно Юрий Кушнарев объявлял составы сборных России и Сирии. «Драгоценные!» — обращался он к болельщикам. Юрия любили и уважали коллеги, и многие захотят проводить его в последний путь. Прощание пройдет 27 ноября с 10.00 до 11.00 в Городском ритуальном комплексе на ул. Землячки, 74, в зале прощания № 2, сообщили близкие журналиста.