Прощание с диктором «Волгоград Арены» Юрием Кушнаревым пройдет 27 ноября

В Волгограде 27 ноября простятся с голосом стадиона «Волгоград Арена», спортивным журналистом, диктором, ведущим официальных церемоний и парадов Юрием Кушнаревым. Он скончался накануне, 25 ноября. О смерти сообщили его коллеги. Юрий Кушнарев еще утром общался в рабочих чатах, а позже умер во время тренировки в фитнес-клубе. У мужчины остановилось сердце.
Его голос будут помнить еще долго. С 2018 года он звучал на каждом домашнем матче «Ротора», а недавно Юрий Кушнарев объявлял составы сборных России и Сирии. «Драгоценные!» — обращался он к болельщикам. Юрия любили и уважали коллеги, и многие захотят проводить его в последний путь. Прощание пройдет 27 ноября с 10.00 до 11.00 в Городском ритуальном комплексе на ул. Землячки, 74, в зале прощания № 2, сообщили близкие журналиста.