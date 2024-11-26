Китай предоставит безвизовый въезд гражданам большего числа стран

Это расширит сферу действия односторонней безвизовой политики Китая с 29 до 38 стран. С 1 декабря 2023 года Китай начал вводить односторонний безвизовый режим для владельцев обычных паспортов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. Позднее правила несколько раз распространялись и на другие страны. С января по сентябрь этого года в Китае было создано 42 тыс. новых предприятий с иностранными инвестициями, что на 11,4 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным МИД КНР. Теперь поездки в Китай еще более привлекательны, поскольку иностранные граждане могут воспользоваться упрощенными процедурами и сниженными сборами, а также ускоренным прохождением границы. Вскоре после объявления, о расширении возможностей безвизового въезда, на международных платформах компании Trip.com наблюдался всплеск интереса к городам Китая: за 30 минут поисковые запросы на европейском сайте выросли на 65 проц., а на японском — на 112 проц. Кроме того, интерес к прямым рейсам из различных городов Японии в Китай также заметно вырос.