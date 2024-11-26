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Репетиционный ЦЭ для выпускников 2025 года состоится в Беларуси 8 февраля

В Беларуси определена дата репетиционного централизованного экзамена для 11-классников.

Источник: Комсомольская правда

Репетиция централизованного экзамена для 58 тысяч учащихся 11-х классов белорусских школ состоится 8 февраля, сообщает БелТА со ссылкой на министра образования Андрея Иванца.

В качестве предмета для репетиции может быть выбран русский или белорусский язык, а также один из профильных предметов. Сделать выбор выпускники смогут до 13 декабря, педагоги их зарегистрируют на испытания.

Планируется провести репетиционный централизованный экзамен также, как потом и централизованный экзамен, а именно с подвозом школьников к месту проведения, с пропускным режимом.

«Ребята смогут почувствовать атмосферу проведения централизованного экзамена в незнакомом учреждении образования, а также ощутить сложность тестов», — отметил министр.

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