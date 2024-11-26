«Хоровод, ярмарка и новогодние костюмы»: в Калининграде пройдёт забег Дедов Морозов

В Калининграде пройдёт забег Дедов Морозов. Благотворительная акция состоится на острове Канта в воскресенье, 1 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили организаторы мероприятия.
Забег устроят в честь подопечных детей благотворительного центра «Верю в чудо». В этот день для жителей и гостей Калининграда устроят праздник. Дети смогут поиграть с аниматорами, написать письмо Деду Морозу, сделать аквагрим и послушать выступления музыкантов.
Программа праздника.
11:00 — открытие регистрации на забег, старт работы всех зон: аквагрим, письма Деду Морозу, новогодняя фотозона, мини-ярмарка детских игрушек, зона продажи новогодней атрибутики за пожертвования;
11:20 — выступление группы «Юность», открытие мероприятия со Снеговиком, Дедом Морозом и Снегурочкой;
11:45 — разминка перед забегом от «Чудо39»;
12:00 — старт забега сказочных героев;
12:20 — завершение забега;
12:25 — хоровод с аниматорами «Чудо39», Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком.
«Забег будет символическим, при желании участники смогут пройти дистанцию 1,3 километра пешком. Главное — нарядиться в костюм любого сказочного героя. Новогоднюю атрибутику для забега можно будет приобрести на месте за небольшое благотворительное пожертвование», — сообщили организаторы.
Участие в забеге для детей бесплатное, если их будет сопровождать один взрослый. Для остальных благотворительный взнос составит 550 рублей. Оплатить его можно на месте или по ссылке.
0+