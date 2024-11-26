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В волгоградском ЦПКиО оборудуют шесть снежных горок

В областном центре стартовало обустройство объектов для зимнего отдыха.

Как проинформировали в дирекции парка, уже в этом сезоне отдыхающим будут доступны 6 спусков, длина каждой трассы достигнет 80 м. Для этого водные горки переоборудуют в снежные.

Специалисты уже выровняли грунт на спусках и уложили геоткань, предотвращающую смешивание снега с землей. В конце горок поместили мягкие маты для безопасности посетителей. В настоящее время рабочие занимаются наладкой верхней подсветки на пятиметровых арках.

Для создания снежного покрова на спусках будут использоваться снегогенераторы, производящие до 5 куб. м снега за час. В ближайшее время проведут подготовку необходимого инвентаря.