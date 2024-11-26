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В Челябинской и Курганской областях на 70 км трасс появились новые фонари

На федеральных трассах на Южном Урале и в Зауралье снизилась аварийность.

Источник: Комсомольская правда

За три года на 71 километре федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях установили новые фонари. Это сделали по госконтракту в рамках программы благоустройства.

Современные светильники появились, в том числе, на 12 километрах дороги Челябинск-Троицк и 32-километровом отрезке дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», освещение и другие превентивные меры помогли снизить аварийность. За январь—октябрь нынешнего года на разных участках трасс она на 20−60% меньше, чем в том же периоде прошлого года.