В Челябинской и Курганской областях на 70 км трасс появились новые фонари

За три года на 71 километре федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях установили новые фонари. Это сделали по госконтракту в рамках программы благоустройства.
Современные светильники появились, в том числе, на 12 километрах дороги Челябинск-Троицк и 32-километровом отрезке дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», освещение и другие превентивные меры помогли снизить аварийность. За январь—октябрь нынешнего года на разных участках трасс она на 20−60% меньше, чем в том же периоде прошлого года.