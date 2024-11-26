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Трассы пяти автобусов изменили в Петербурге из-за прорыва трубы

Прорыв трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова внес коррективы в работу общественного транспорта.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

26 ноября для жителей улицы Маршала Захарова в Петербурге началось несладко. Там около трех часов ночи прорвало трубу с горячей водой. И пока специалисты разбираются с последствиями коммунальной аварии, улица остается недоступной для транспорта, в том числе и общественного. Всего были изменены трассы пяти автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

— Трассы автобусных маршрутов №№ 83, 87, 111, 142, 160 временно изменены в связи с невозможностью проезда по улице Маршала Захарова, — говорится в сообщении.

Кстати, это не единственные изменения в работе общественного транспорта сегодня утром. Из-за невозможности проезда по Ириновскому проспекту были изменены трассы трех трамваев — №№ 59, 63, 64. Их направили по проспекту Косыгина, далее на проспект Наставников и до конечной станции «Хасанская улица».