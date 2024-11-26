Трассы пяти автобусов изменили в Петербурге из-за прорыва трубы

26 ноября для жителей улицы Маршала Захарова в Петербурге началось несладко. Там около трех часов ночи прорвало трубу с горячей водой. И пока специалисты разбираются с последствиями коммунальной аварии, улица остается недоступной для транспорта, в том числе и общественного. Всего были изменены трассы пяти автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».