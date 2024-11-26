В омском водоканале прокомментировали ситуацию с выходом сточных вод в районе домов 151 и 157 по улице Красноярский тракт в Омске

В пресс-службе омского водоканала по поводу повреждения коллектора сообщили следующее:
«Канализационный коллектор, на котором произошло обрушение с последующим выходом сточных вод, принадлежит ООО “Созвездие”, — сообщили. Ответственность за его содержание несет собственник сетей. Омскому водоканалу данный трубопровод не передан на обслуживание. Однако, понимая общественную значимость сложившейся ситуации, силами специалистов омского водоканала на канализационном коллекторе было проведено обследование и ремонтные работы, а именно переложен участок трубопровода протяженностью 250 метров.
Так как омский водоканал тарифорегулируемое предприятие и размер тарифа не предполагает проведения работ на сетях сторонних организаций, затраты, понесенные коммунальным предприятием на ремонт канализационных сетей ООО «Созвездие», омский водоканал предъявит собственнику сетей в судебном порядке. Водоканал находится в тесном сотрудничестве с надзорными органами и оказывает им полное содействие, предоставляя все документы и пояснения по существу".