В омском водоканале прокомментировали ситуацию с выходом сточных вод в районе домов 151 и 157 по улице Красноярский тракт в Омске

Так как омский водоканал тарифорегулируемое предприятие и размер тарифа не предполагает проведения работ на сетях сторонних организаций, затраты, понесенные коммунальным предприятием на ремонт канализационных сетей ООО «Созвездие», омский водоканал предъявит собственнику сетей в судебном порядке. Водоканал находится в тесном сотрудничестве с надзорными органами и оказывает им полное содействие, предоставляя все документы и пояснения по существу".