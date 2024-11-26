Омскую область завтра затянет ледяным туманом

Завтра в Омской области ожидается похолодание до −17 градусов. Регион накроет холодный туман, а на дорогах будет гололедица. О том, какая будет погода в Омске 27 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью температура воздуха составит −12…-17 градусов, местами — до −7 градусов. Без осадков. Местами регион накроют туман и изморозь, на дорогах прогнозируют гололедицу.
Днем столбик термометра поднимется до 0…-5 градусов, в отдельных районах будет прохладнее — до −10 градусов. Порывы ветра не превысят 8 м/с.