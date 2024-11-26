Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскую область завтра затянет ледяным туманом

Осадков в этот день не ожидается.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области ожидается похолодание до −17 градусов. Регион накроет холодный туман, а на дорогах будет гололедица. О том, какая будет погода в Омске 27 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха составит −12…-17 градусов, местами — до −7 градусов. Без осадков. Местами регион накроют туман и изморозь, на дорогах прогнозируют гололедицу.

Днем столбик термометра поднимется до 0…-5 градусов, в отдельных районах будет прохладнее — до −10 градусов. Порывы ветра не превысят 8 м/с.