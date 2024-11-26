Умерла регулировщица Великой Победы Мария Лиманская, участвовавшая в освобождении Беларуси

«Мария Филипповна — удивительный человек с непростой, но яркой судьбой. В 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Туда набирали именно женщин, так как мужчины были нужны на полях сражений. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Беларуси и Польши, дошла до Берлина», — говорится в сообщении Бусаргина.