Несколько электричек пришли с опозданием в Нижний Новгород

Несколько пригородных поездов были задержаны в Нижегородской области во вторник утром, 26 ноября. Максимальное время задержки достигало двух часов, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в пресс-службе ГЖД.
Поезда задержали на станции Починки по техническим причинам. Спустя время их вновь отправили по своим маршрутам. Сейчас электрички ходят по своему расписанию.
«Горьковская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для ввода поездов в график», — отметили в компании.
Напомним, что маршруты нескольких пригородных поездов изменились в Нижегородской области в конце ноября.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 178 рейсов дополнительных поездов пустят на Горьковской железной дороге в новогодние праздники. Они будут курсировать с 19 декабря по 13 января 2025 года.