Три светофора отключили в Иркутске до шести часов вечера

Светофоры на трех перекрестках отключили в Иркутске до шести часов вечера. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты «Братских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы.
— Ограничение ввели на перекрестке Мира — Марии Ульяновой, Сибирских Партизан — Жукова, Мира — Жукова, — уточнили в пресс-службе администрации.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Тем более, что сегодня на дорогах сильная гололедица, весь день идет снег.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Малый Кутулик Приангарья начался пожар из-за нагревания и разгерметизации газовых баллонов, которые стояли рядом с затопленной печкой. Четыре человека успели самостоятельно эвакуироваться, позже спасатели нашли тело 77-летней женщины.