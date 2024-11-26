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Три светофора отключили в Иркутске до шести часов вечера

Ограничение связано с ремонтными работами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Светофоры на трех перекрестках отключили в Иркутске до шести часов вечера. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты «Братских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы.

— Ограничение ввели на перекрестке Мира — Марии Ульяновой, Сибирских Партизан — Жукова, Мира — Жукова, — уточнили в пресс-службе администрации.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Тем более, что сегодня на дорогах сильная гололедица, весь день идет снег.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Малый Кутулик Приангарья начался пожар из-за нагревания и разгерметизации газовых баллонов, которые стояли рядом с затопленной печкой. Четыре человека успели самостоятельно эвакуироваться, позже спасатели нашли тело 77-летней женщины.