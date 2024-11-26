Три светофора отключили в Иркутске до шести часов вечера

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Малый Кутулик Приангарья начался пожар из-за нагревания и разгерметизации газовых баллонов, которые стояли рядом с затопленной печкой. Четыре человека успели самостоятельно эвакуироваться, позже спасатели нашли тело 77-летней женщины.