В Екатеринбурге лужу на ул. Пехотинцев устранят к середине лета

Вопрос о «сортировочном море» задал депутат Александр Колесников. Он подчеркнул, что деньги из бюджета на решение проблемы с коллектором на ул. Пехотинцев должны быть освоены в 2024 году, поскольку это предусмотрено городским бюджетом.