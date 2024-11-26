Каменск-Уральский вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области растет заболеваемость острыми респираторными заболеваниями, при этом, пока уровень распространения вирусов остается ниже среднего многолетнего уровня. В числе лидеров — Каменск-Уральский, где заболеваемость ОРВИ вышел среднего по региону. Об этом пишет KU66.RU.
Всего в регионе по состоянию на 26 ноября специалисты зарегистрировали 32 600 случаев ОРВИ. За неделю уровень заболеваемости вырос на 7,2%, он на 7,2% ниже среднего многолетнего уровня. Более половины из числа всех заболевших — дети.
В Свердловской области циркулирует несколько вирусов, в том числе, боковирусы и риновирусы. Выше среднего уровня заболеваемость помимо Каменска-Уральского зафиксирована в Кировграде и ЗАТО Свободный.
Врачи рекомендуют уральцам привиться от гриппа, использовать защитные маски, чаще мыть руки, одеваться по погоде.