Каменск-Уральский вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ

Всего в регионе по состоянию на 26 ноября специалисты зарегистрировали 32 600 случаев ОРВИ. За неделю уровень заболеваемости вырос на 7,2%, он на 7,2% ниже среднего многолетнего уровня. Более половины из числа всех заболевших — дети.