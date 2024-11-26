В Казахстане подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки

Если же методологию этого индекса применить к нам, то мы увидим, что в 2019 году услуги Снегурочки и Деда Мороза стоили в среднем 5 500 тенге, в 2020 году поздравление стоило в среднем 8 000 тенге, а в 2024 году — 12 000 тенге. Таким образом, за пять лет цена на вызов Деда мороза выросла более чем в два раза.