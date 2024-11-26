В Казахстане подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки

Интересно, что стоимость посещения Деда Мороза и Снегурочки сильно варьируется по городам и регионам республики. Так, в Шымкенте эту услугу можно оформить за 13 тыс. тенге, а в Караганде или Уральске ни один сказочный персонаж к вам не придет, если не получит минимально 15 тыс. тенге. И совсем невыгодно работать Дедом Морозом в Кызылорде — там ценники не повышаются выше 10 тыс. тенге.
А вот в Астане и Алматы — для актеров, подрабатывающих в новогодние праздники — настоящее раздолье! Вот, например, какое предложение в южной столице Казахстана:
«VIP-Дед Мороз! Трансфер до загородной резиденции Деда Мороза, чаепитие со Снегурочкой, сладкие пироги, вручение подарков, активные игры, видео- и фотосессия. Всего за 65 тысяч тенге, за второго и следующих детей — 35 тысяч тенге».
Или вот:
«30 минут интерактива с детками, гостями в Астане. Флешмоб. Стоимость: 50 000 тенге. 30, 31 декабря, 1 и 2 января — двойной тариф. Шикарные костюмы, продуманные до мелочей. Артисты театра. Снегурочка модельной внешности. В конце используем искусственный снег».
Актеры театров и самодеятельные аниматоры в Астане и Алматы с нетерпением ждут зимних праздников, — рассказал директор ивент-агентства Диаз Окасов. Цены растут из-за огромного спроса и, конечно, из-за инфляции.
«Если вы загляните на любой сайт объявлений в Алматы, то найдете несколько сотен объявлений. При этом цены будут колебаться от 15 до 100 тысяч тенге за полчаса аниматорской работы. А в канун Нового года — 31 декабря — прайс начнет меняться по часам. Скажем, в 10 утра заказ будет стоить 15 тыс. тенге, а в 21.00 — уже 20 тыс. тенге».
Вообще же в мире существует Christmas Price Index (Индекс Санта-Клауса) — экономический индикатор, поддерживаемый американским банком PNC Wealth Management, который отслеживает стоимость в долларах США товаров, упомянутых в рождественской песне «Двенадцать дней Рождества». Сюда же входит «Индекс рождественских развлечений», определяющий стоимость и услуг новогодних персонажей.
Если же методологию этого индекса применить к нам, то мы увидим, что в 2019 году услуги Снегурочки и Деда Мороза стоили в среднем 5 500 тенге, в 2020 году поздравление стоило в среднем 8 000 тенге, а в 2024 году — 12 000 тенге. Таким образом, за пять лет цена на вызов Деда мороза выросла более чем в два раза.