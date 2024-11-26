Знаменитая сталинградка и «Регулировщица Победы» Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет

Последний раз в Волгоград Мария Филипповна приезжала в июне 2011 года. Тогда она стала гостем волгоградского управления МВД. Бранденбургская Мадонна снова взяла в руки красные флажки и, несмотря на прожитые годы, на мгновение снова стала той девчонкой с легендарного фото, облетевшего весь мир…