Ростовская область вошла в содружество МФЦ Донбасса

В него вошли многофункциональные центры предоставления госуслуг Донецкой и Луганской народных республик, Ростовской и Воронежской областей.
Цель новой ассоциации — развивать сотрудничества МФЦ Донбасса по различным направлениям.
«Ростовская область активно сотрудничает с новыми регионами. И наше содружество обеспечивает прочную основу для тесного взаимодействия. МФЦ традиционно участвуют в решении самых актуальных вопросов, при этом граждане не должны ощущать различия в получении услуг при посещении других субъектов нашей страны», — сказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов, который возглавлял делегацию от донского края.
Донские МФЦ уже взаимодействуют с коллегами из Донбасса. С 2024 года все МФЦ региона оказывают услуги по регистрации недвижимости из новых территорий. На сегодня принято более 55 тыс. таких заявлений.