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Ростовская область вошла в содружество МФЦ Донбасса

Ростовская область, 26 ноября 2024. DON24.RU. В Луганске подписано соглашение о создании содружества МФЦ Донбасса, информирует сайт Правительства Ростовской области.

Источник: Reuters

В него вошли многофункциональные центры предоставления госуслуг Донецкой и Луганской народных республик, Ростовской и Воронежской областей.

Цель новой ассоциации — развивать сотрудничества МФЦ Донбасса по различным направлениям.

«Ростовская область активно сотрудничает с новыми регионами. И наше содружество обеспечивает прочную основу для тесного взаимодействия. МФЦ традиционно участвуют в решении самых актуальных вопросов, при этом граждане не должны ощущать различия в получении услуг при посещении других субъектов нашей страны», — сказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов, который возглавлял делегацию от донского края.

Донские МФЦ уже взаимодействуют с коллегами из Донбасса. С 2024 года все МФЦ региона оказывают услуги по регистрации недвижимости из новых территорий. На сегодня принято более 55 тыс. таких заявлений.