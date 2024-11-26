Ростовская область вошла в содружество МФЦ Донбасса

«Ростовская область активно сотрудничает с новыми регионами. И наше содружество обеспечивает прочную основу для тесного взаимодействия. МФЦ традиционно участвуют в решении самых актуальных вопросов, при этом граждане не должны ощущать различия в получении услуг при посещении других субъектов нашей страны», — сказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов, который возглавлял делегацию от донского края.