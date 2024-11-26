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Школу в Казани закрыли на карантин из-за заболевания корью

Казанскую школу-интернат № 4 полностью закрыли из-за выявления у ученицы заболевания кори. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана.

Источник: Freepik

Также 20 классов в республике закрыли на разобщение из-за регистрации гриппа и ОРВИ.

Ранее стало известно, что лицей № 182 в «Салават Купере» и школу № 135 Кировского района перевели на дистанционный режим из-за распространения внебольничной пневмонии. Сообщается, что в технологическом лицее «Алгоритм» в деревне Куюки 1 класс также перевели на онлайн-обучение из-за регистрации этого заболевания. В девяти классах лицея обнаружили единичные случаи распространения внебольничной пневмонии. В школе отменили кабинетную систему на 10 дней.

В образовательных учреждениях Татарстана усилили работу утренних фильтров из-за роста числа заболеваний ОРВИ и гриппом. По данным на 22 ноября число школьников, не прошедших утренний фильтр c 1 сентября, составляет более 17 тыс. человек.

образование