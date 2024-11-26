Школу в Казани закрыли на карантин из-за заболевания корью

Ранее стало известно, что лицей № 182 в «Салават Купере» и школу № 135 Кировского района перевели на дистанционный режим из-за распространения внебольничной пневмонии. Сообщается, что в технологическом лицее «Алгоритм» в деревне Куюки 1 класс также перевели на онлайн-обучение из-за регистрации этого заболевания. В девяти классах лицея обнаружили единичные случаи распространения внебольничной пневмонии. В школе отменили кабинетную систему на 10 дней.