В Башкирии рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники

«С 28 декабря регоператоры переходят на усиленный режим работы, они будут вывозить мусор чаще и мониторить ситуацию там, где требуются дополнительные силы. Каждый день мы проводим ВКС, где разбираем все поступившие за сутки обращения и жалобы».