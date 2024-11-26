В Башкирии рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники

«С 28 декабря регоператоры переходят на усиленный режим работы, они будут вывозить мусор чаще и мониторить ситуацию там, где требуются дополнительные силы. Каждый день мы проводим ВКС, где разбираем все поступившие за сутки обращения и жалобы».
По данным спикера, существует проблема с припаркованными у контейнерных площадок автомобилями, которые осложняют вывоз ТКО.
«Например, в Стерлитамаке мы три дня искали владельца машины. Поэтому призываю жителей парковаться в специально предназначенных для этого местах», — отметил он.