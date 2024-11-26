Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре авария на сетях оставила без света 21 улицу в Карасунском округе

В Карасунском округе Краснодара аварийное отключение электроэнергии оставило без света более 20 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС города.

Источник: Новая Кубань

Света нет на следующих улицах: Аэропортовский пр., Виноградная, Первомайская, Богатырская, Крайняя, Пшеничная, Ржаная, Трактовая, Гагарина, Картинная, Пригородная, Звероводов, Тополиная, Ясеневая, Березовая, Норковая, Ольховая, Платановая, Ольховая, Первомайская, Цигейковая.

Причиной отключения послужило повреждение на линии 6−10 кВ. Сейчас не работают ПС «Восточная Промзона», «ВП-411» и 23 трансформаторные подстанции. Решением проблемы занимается аварийная бригада.

ЖКХ