Света нет на следующих улицах: Аэропортовский пр., Виноградная, Первомайская, Богатырская, Крайняя, Пшеничная, Ржаная, Трактовая, Гагарина, Картинная, Пригородная, Звероводов, Тополиная, Ясеневая, Березовая, Норковая, Ольховая, Платановая, Ольховая, Первомайская, Цигейковая.
Причиной отключения послужило повреждение на линии 6−10 кВ. Сейчас не работают ПС «Восточная Промзона», «ВП-411» и 23 трансформаторные подстанции. Решением проблемы занимается аварийная бригада.
В Краснодаре авария на сетях оставила без света 21 улицу в Карасунском округе
В Карасунском округе Краснодара аварийное отключение электроэнергии оставило без света более 20 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС города.
Света нет на следующих улицах: Аэропортовский пр., Виноградная, Первомайская, Богатырская, Крайняя, Пшеничная, Ржаная, Трактовая, Гагарина, Картинная, Пригородная, Звероводов, Тополиная, Ясеневая, Березовая, Норковая, Ольховая, Платановая, Ольховая, Первомайская, Цигейковая.