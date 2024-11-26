Стали известны имена лауреатов Национальной премии Молдовы

Согласно проекту, премию также получит Денис Ника, доктор физических наук, преподаватель кафедры теоретической физики им. Юрие Перлина Государственного университета Молдовы, заведующий лабораторией и главный научный сотрудник НИЛ «Физика и инженерия наноматериалов им. Евгения Покатилова». Ника удостоен премии за значительный вклад в развитие фундаментальной теории теплового переноса в наноструктурах, продвижение положительного научного имиджа Республики Молдова в мире, а также за цикл научных работ.