Стали известны имена лауреатов Национальной премии Молдовы

Так, исполнительница народной и популярной музыки Мария Мокану будет награждена премией за выдающийся вклад в продвижение национальных ценностей.
Еще одним лауреатом является художник Серджиу Галбен, которого наградят в этом году за выдающуюся деятельность в области изобразительного искусства и создание произведений, внесших значительный вклад в продвижение культурных ценностей на национальном и международном уровнях.
Награды также будет удостоен Николае Дохотару, генеральный директор и первый дирижер Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу. Ему премия вручается за выдающиеся достижения в развитии национальной культуры.
Ион Чутак, доктор хабилитат медицинских наук, преподаватель, координатор неотложной хирургии Муниципальной клинической больницы Св. Троицы — еще один лауреат Национальной премии. Он получит награду за исключительные достижения в хирургии.
Согласно проекту, премию также получит Денис Ника, доктор физических наук, преподаватель кафедры теоретической физики им. Юрие Перлина Государственного университета Молдовы, заведующий лабораторией и главный научный сотрудник НИЛ «Физика и инженерия наноматериалов им. Евгения Покатилова». Ника удостоен премии за значительный вклад в развитие фундаментальной теории теплового переноса в наноструктурах, продвижение положительного научного имиджа Республики Молдова в мире, а также за цикл научных работ.
Писатель Негру Николае получит Национальную премию в этом году за глубину своего литературного, драматургического и публицистического творчества, исследующего драмы Бессарабии ХХ века.
В списке лауреатов также Сергей Тарновский, заслуженный мастер спорта, участник и призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира. Спортсмен удостоен награды за выдающиеся спортивные достижения и вклад в продвижение имиджа Республики Молдова.
Продюсер Серджиу Кумэтренко будет награжден за особые заслуги и художественный вклад в распространение и популяризацию кинематографического искусства Молдовы.
Национальная премия учреждена в 2012 году. Она состоит из диплома, медали и денежного вознаграждения в 100 тысяч леев каждому победителю. Проект о присуждении Нацпремии правительство должно утвердить на заседании в среду, 27 ноября.