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Стали известны имена лауреатов Национальной премии Молдовы

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. В числе лауреатов Национальной премии Молдовы в этом году — деятели искусств, спортсмены, медики и писатели. Специальная комиссия при правительстве ранее определила имена восьми лауреатов премии в этом году.

Источник: Sputnik.md

Так, исполнительница народной и популярной музыки Мария Мокану будет награждена премией за выдающийся вклад в продвижение национальных ценностей.

Еще одним лауреатом является художник Серджиу Галбен, которого наградят в этом году за выдающуюся деятельность в области изобразительного искусства и создание произведений, внесших значительный вклад в продвижение культурных ценностей на национальном и международном уровнях.

Награды также будет удостоен Николае Дохотару, генеральный директор и первый дирижер Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу. Ему премия вручается за выдающиеся достижения в развитии национальной культуры.

Ион Чутак, доктор хабилитат медицинских наук, преподаватель, координатор неотложной хирургии Муниципальной клинической больницы Св. Троицы — еще один лауреат Национальной премии. Он получит награду за исключительные достижения в хирургии.

Согласно проекту, премию также получит Денис Ника, доктор физических наук, преподаватель кафедры теоретической физики им. Юрие Перлина Государственного университета Молдовы, заведующий лабораторией и главный научный сотрудник НИЛ «Физика и инженерия наноматериалов им. Евгения Покатилова». Ника удостоен премии за значительный вклад в развитие фундаментальной теории теплового переноса в наноструктурах, продвижение положительного научного имиджа Республики Молдова в мире, а также за цикл научных работ.

Писатель Негру Николае получит Национальную премию в этом году за глубину своего литературного, драматургического и публицистического творчества, исследующего драмы Бессарабии ХХ века.

В списке лауреатов также Сергей Тарновский, заслуженный мастер спорта, участник и призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира. Спортсмен удостоен награды за выдающиеся спортивные достижения и вклад в продвижение имиджа Республики Молдова.

Продюсер Серджиу Кумэтренко будет награжден за особые заслуги и художественный вклад в распространение и популяризацию кинематографического искусства Молдовы.

Национальная премия учреждена в 2012 году. Она состоит из диплома, медали и денежного вознаграждения в 100 тысяч леев каждому победителю. Проект о присуждении Нацпремии правительство должно утвердить на заседании в среду, 27 ноября.