Нижний Тагил до конца ноября накрыл смог

В Нижнем Тагиле до 20 часов 30 ноября будут действовать неблагоприятные метеорологические условия. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города пишет издание Тагил. Лайф.
До конца ноября в атмосфере превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих воздух веществ и примесей.
Специалисты советуют тагильчанам и всем жителям Свердловской области, где до зимы действует режим «черного неба», реже открывать форточки, использовать защитные маски, пить больше воды и снизить физические нагрузки.