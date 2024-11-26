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Нижний Тагил до конца ноября накрыл смог

В Свердловской области объявили режим «черного неба».

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 76% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле до 20 часов 30 ноября будут действовать неблагоприятные метеорологические условия. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города пишет издание Тагил. Лайф.

До конца ноября в атмосфере превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих воздух веществ и примесей.

Специалисты советуют тагильчанам и всем жителям Свердловской области, где до зимы действует режим «черного неба», реже открывать форточки, использовать защитные маски, пить больше воды и снизить физические нагрузки.